Многодетным в Башкирии вернут 30 тыс. рублей платы за обучение детей в ссузах

Правительство Башкирии утвердило порядок выплаты компенсации стоимости обучения в ссузах студентам из многодетных семей или их родителям. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Андрей Назаров.

Компенсация будет выплачиваться с 2023-2024 учебного года. Ее размер составит 50% от годовой стоимости обучения, но не более 30 тыс. руб. в год.

Выплата назначается по заявлению студентам средних профессиональных образовательных учреждений. Возраст обучающегося не должен превышать 23 лет. В случае, если в ссузах учатся двое или более детей из многодетной семьи, выплата предоставляется на каждого из них. На момент получения меры господдержки все члены многодетной семьи должны проживать на территории Башкирии.

Стоимость обучения на очном отделении в Уфимском авиатехникуме в 2023-2024 учебном году начинается от 36,6 тыс. руб. за семестр, сообщается на сайте учреждения. В Уфимском колледже статистики, информатики и вычислительной техники — от 5,5 тыс. руб. в месяц. В Башкирском колледже архитектуры, строительства и коммунального хозяйства стоимость обучения составляет 26,8 тыс. руб. за семестр.

Наталья Балыкова

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