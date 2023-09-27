Китай стал основным экспортером сельхозпродукции Свердловской области

На Китай приходится почти 30% от всего объема экспорта сельхозпродукции Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Больше всего Китаем востребованы семена льна, экспорт которого в сравнении с прошлым годом вырос в семь раз. Также уральские аграрии поставляют рапсовое масло, кондитерские изделия, мед.

Китайские партнеры в свою очередь осуществляют поставки самоходной техники и погрузчиков в Свердловскую область. Региональные власти отметили, что из-за большой востребованности в технике объемы ее поставок постоянно увеличиваются.

На втором месте среди экспортеров уральских сельхозтоваров находится Казахстан, а на третьем — Белоруссия. Экспорт зернобобовых из Свердловской области в 2023 году вырос более, чем в 100 раз, а экспорт пшеницы и овса увеличился более, чем в 20 раз.

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