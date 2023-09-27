В Уфе утвердили границы объединенной зоны охраны ОКН на улицах Гоголя и Валиди

Постановлением правительства Башкирии утверждены границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (ОКН) регионального значения: Мужское духовное училище на улице Заки Валиди, 32 (улице Гоголя, 11), Контрольная палата на улице Гоголя, 13 и Здание главного корпуса Башкирского государственного университета на улице Валиди, 32. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии должно внести сведения о наличии объединенный зоны охраны ОКН в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России. В пределах территории устанавливается особый режим использования, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство. Разрешаются только работы по сохранению ОКН (реставрация, консервация, ремонт и приспособление). Контролировать исполнение постановления должен заместитель премьер-министра Башкирии Илшат Тажитдинов.

Здание Мужского духовного училища построено в 1879—1884 годы. Сейчас в нем располагается биологический факультет Уфимского университета науки и технологий. Двухэтажное здание Контрольной палаты построено в 1840 году. Четырехэтажное кирпичное здание главного корпуса БГУ построено в 1952 — 1958 годы.

Майя Иванова

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