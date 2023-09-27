Дефицит бюджета Пермского края в 2024 году запланирован в размере 12%

егодня на заседании правительства Пермского края был рассмотрен проект бюджета Пермского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Как рассказала министр финансов Пермского края Екатерина Тхор, в течение всего запланированного периода бюджет будет дефицитным. В 2024 году дефицит бюджета составит 23 млрд руб. Это 12% от объема налоговых и неналоговых доходов региона.

В последующие два года запланировано снижение дефицита бюджета. В 2025 году дефицит бюджета должен сократиться до 7,7%, в 2026-м — до 5,5%.

В качестве погашения дефицита предусмотрены заемные средства, отметила госпожа Тхор. Доходы бюджета в 2024 году прогнозируются в размере 207 млрд руб., с увеличением в 2025 году до 214 млрд и до 211,5 млрд руб. в 2026 году.

Напомним, дефицит бюджета Пермского края в этом году составит 14,1%.