Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тольятти старший повар кафе осужден по делу о массовом отравлении роллами

Суд вынес приговор по уголовному делу о массовом отравлении роллами в Тольятти. В преступлении признан виновным старший повар кафе «Кусай». Он осужден по ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Приговор не вступил в законную силу. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Прокуратура Самарской области

«Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок один год»,— говорится в сообщении.

Также обвиняемого обязали дважды в месяц являться на регистрацию в специализированный орган, не посещать массовые мероприятия, быть дома в ночное время и не менять место жительства без предупреждения.

Суд выяснил, что преступление было совершено в июне 2022 года. Обвиняемый допустил приготовление роллов из ингредиентов без информации о времени изготовления. В итоге со 2 по 5 июня посетители кафе, употребившие роллы, массово отравились.

Помощь медиков потребовалась 93 пострадавшим. Из них 48, включая 17 детей, были госпитализированы в стационар. Еще 45 находились на амбулаторном лечении.

Экспертиза показала, что в курином филе, которое было в составе роллов, содержались патогенные микроорганизмы, в том числе, сальмонеллы. Из-за этого клиенты заведения заболели сальмонеллезной инфекцией. На процессе старший повар заведения полностью признал свою вину.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...