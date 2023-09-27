В Тольятти старший повар кафе осужден по делу о массовом отравлении роллами

Суд вынес приговор по уголовному делу о массовом отравлении роллами в Тольятти. В преступлении признан виновным старший повар кафе «Кусай». Он осужден по ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Приговор не вступил в законную силу. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Прокуратура Самарской области

«Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок один год»,— говорится в сообщении.

Также обвиняемого обязали дважды в месяц являться на регистрацию в специализированный орган, не посещать массовые мероприятия, быть дома в ночное время и не менять место жительства без предупреждения.

Суд выяснил, что преступление было совершено в июне 2022 года. Обвиняемый допустил приготовление роллов из ингредиентов без информации о времени изготовления. В итоге со 2 по 5 июня посетители кафе, употребившие роллы, массово отравились.

Помощь медиков потребовалась 93 пострадавшим. Из них 48, включая 17 детей, были госпитализированы в стационар. Еще 45 находились на амбулаторном лечении.

Экспертиза показала, что в курином филе, которое было в составе роллов, содержались патогенные микроорганизмы, в том числе, сальмонеллы. Из-за этого клиенты заведения заболели сальмонеллезной инфекцией. На процессе старший повар заведения полностью признал свою вину.

Георгий Портнов