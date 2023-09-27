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Коммерсантъ FM
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Цена нефти Brent приближается к $95 за баррель

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE растет на 0,702%, до $94,6 за баррель. Цены на нефть перешли к росту вчера, 26 сентября, к конце дня Brent торговалась на уровне около $93,7 за баррель.

С середины июля нефть марки Brent подорожала более чем на 14%, до $93,2 за баррель. В понедельник, 25 сентября, котировки снижались на 0,4%, при этом курс доллара США на мировом рынке достиг десятимесячного максимума. На российском рынке движение курса валют определяется в значительной степени сочетанием внутренних факторов, но со временем косвенное влияние может вырасти через возможные снижения котировок в долларах товарных активов, в первую очередь нефти.

Подробности — в материале «Ъ» «Доллар затоварился».

Лаура Кеффер

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