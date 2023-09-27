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Зарплата врачей в Удмуртии достигает 78 тысяч рублей

В Удмуртии среди работников социальной сферы наибольшая заработная плата в январе-июне 2023 года оказалась у врачей. Оплата труда таких специалистов составила 78,5 тыс. руб., сообщает Удмуртстат. При этом среднемесячный доход от трудовой деятельности по региону достигает 49,4 тыс. руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заработная плата научных сотрудников составила 62 тыс. руб., педагогов организаций общего образования — 47,2 тыс. руб., среднего медперсонала — 40,2 тыс. руб., педагогов дошкольных организаций — 39,1 тыс. руб., социальных работников — 30 тыс. руб., младшего медперсонала — 37,3 тыс. руб., работников учреждений культуры — 37,1 тыс. руб.

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