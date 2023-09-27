Зарплата врачей в Удмуртии достигает 78 тысяч рублей

В Удмуртии среди работников социальной сферы наибольшая заработная плата в январе-июне 2023 года оказалась у врачей. Оплата труда таких специалистов составила 78,5 тыс. руб., сообщает Удмуртстат. При этом среднемесячный доход от трудовой деятельности по региону достигает 49,4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заработная плата научных сотрудников составила 62 тыс. руб., педагогов организаций общего образования — 47,2 тыс. руб., среднего медперсонала — 40,2 тыс. руб., педагогов дошкольных организаций — 39,1 тыс. руб., социальных работников — 30 тыс. руб., младшего медперсонала — 37,3 тыс. руб., работников учреждений культуры — 37,1 тыс. руб.