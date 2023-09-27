«Росводоканал Краснодар» присоединился к общегородскому субботнику

Сотрудники «Росводоканал Краснодар» убрали семь несанкционированных свалок, привели в порядок территорию предприятия, очистили газоны. На общегородской субботник, приуроченный к 230-летию основания Краснодара, вышли специалисты компании.

Фото: пресс-служба Краснодар Водоканал

«Мы все являемся частью нашего любимого города, и привести его в надлежащее состояние — это наша обязанность,— говорит директор по персоналу «Росводоканал Краснодар» Вера Зубкова.— Поэтому отмечать годовщину со Дня основания Краснодара мы начали уборкой. Сделать город ярким и привлекательным — долг каждого краснодарца, а сотрудники нашего предприятия всегда с удовольствием принимают участие в таких мероприятиях».

За несколько часов сотрудники водоканала побелили деревья, покрасили почти 2 км бордюров, убрали берег реки Кубань, вывезли мусор с нескольких несанкционированных свалок. Кроме того, водоканальцы сделали санитарную обрезку 80 деревьев и навели порядок на территории водоканала и прилегающих к ней участках.

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