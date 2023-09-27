В Пензенской области планируют открыть зимний детский лагерь

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подвел итоги летней оздоровительной кампании 2023, сообщила пресс-служба регионального кабмина.

«Все прошло без проблем, в штатном режиме, без чрезвычайных происшествий. Не было допущено ни пищевых отравлений, ни несчастных случаев. Дети из лагеря не убегали, не получали травм, то есть отдых был организованный, положительная оценка нашей системе образования», — резюмировал господин Мельниченко.

В этом году на детский летний отдых область потратила 448,3 млн руб., что почти на 30% больше, чем годом ранее. 154,4 млн руб. выделяли на отдых детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Губернатор поставил перед региональным министерством финансов задачу увеличить сумму в следующем году.

«Делайте расчеты таким образом, что у нас будет две смены для молодежного отряда содействия полиции „Тигр“. Хоть они и совершеннолетние, но это учащаяся молодежь, проведем для них смены минимум по 250 человек», — поручил господин Мельниченко.

В следующем году продолжится обновление лагерей. Организуют отдых детей из подшефной региону Запорожской области.

Губернатор поручил проработать возможность отдыха детей в лагере «Юность» в течение всего года. Корпуса лагеря отапливаются. Господин Мельниченко отметил, что для организации полноценных смен там не хватает только ФОКа.

Дарья Васенина

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