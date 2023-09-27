Магнитогорец осужден на 13 лет колонии за убийство автомобилиста на дороге

Челябинский областной суд вынес приговор 22-летнему жителю Магнитогорска, обвиняемому в убийстве из хулиганских побуждений. Ему назначено наказано в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Преступление произошло 14 января 2022 года на проспекте Пушкина в Магнитогорске. По данным следствия, горожанин, находившийся в алкогольном опьянении, вышел на проезжую часть и поцарапал ножом проезжавший мимо автомобиль, за рулем которого находился 35-летний водитель. Когда машина остановилась, пешеход несколько раз ударил автомобилиста ножом. В скором времени магнитогорец скончался от острой массивной кровопотери в больнице.

В суде обвиняемый отрицал факт убийства, ссылаясь на провалы в памяти из-за сильного алкогольного опьянения.

Суд кроме длительного срока в колонии строгого режима взыскал с фигуранта компенсацию морального вреда в пользу супруги и родной сестры погибшего на общую сумму 2,5 млн руб.

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