В Ярославской области в аварии погибли два человека

26 сентября около 18.30 в Брейтовском районе Ярославской области на окружной автодороге села Брейтова столкнулись автомобили «ВАЗ-2111» и Lada Priora. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авария в Брейтове

Фото: Прокуратура Ярославской области Авария в Брейтове

Фото: Прокуратура Ярославской области

В результате столкновения водители двух автомобилей (1975 и 1985 годов рождения) погибли на месте происшествия. Пассажир Lada Priora получил травмы. Он доставлен в больницу.

Как сообщили в прокуратуре области, повреждения получил еще один автомобиль. Для координации действий сотрудников правоохранительных органов на место дорожно-транспортного происшествия выезжал прокурор Брейтовского района Алексей Щербаков.

Антон Голицын