В Ярославской области в аварии погибли два человека
26 сентября около 18.30 в Брейтовском районе Ярославской области на окружной автодороге села Брейтова столкнулись автомобили «ВАЗ-2111» и Lada Priora. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Авария в Брейтове
Фото: Прокуратура Ярославской области
В результате столкновения водители двух автомобилей (1975 и 1985 годов рождения) погибли на месте происшествия. Пассажир Lada Priora получил травмы. Он доставлен в больницу.
Как сообщили в прокуратуре области, повреждения получил еще один автомобиль. Для координации действий сотрудников правоохранительных органов на место дорожно-транспортного происшествия выезжал прокурор Брейтовского района Алексей Щербаков.