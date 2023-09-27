Комиссия по вопросам помилования отказала насильнику и пьяному водителю

Комиссия по вопросам помилования при главе Башкирии отказала в удовлетворении двух ходатайств, сообщила пресс-служба Курултая республики.

Первое ходатайство подал осужденный, который в 2010 году совершил изнасилование и убийство. За это его приговорили к 22 годам. До этого он, как сообщили в пресс-службе, никогда официально не работал и неоднократно привлекался к ответственности за кражи, грабеж и мошенничество.

Второе ходатайство подал приговоренный к 240 часам обязательных работ и лишенный права на два с половиной года водить автомобиль за езду в нетрезвом состоянии.

Венера Хисамова

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