Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителя Хакасии отправили лечиться за отрицание легитимности России

Суд отправил жителя Хакасии из запрещенного движения «Граждане СССР» на лечение в психбольницу за призывы к насилию и отрицание легитимности российской власти, сообщает ФСБ. По версии следствия, мужчина из поселка Коммунар Ширинского района Хакасии публиковал во «ВКонтакте» «призывы к совершению насилия в отношении представителей правоохранительных структур».

Экспертиза якобы показала, что на момент публикации фигурант дела был невменяем. В ФСБ заявили, что были «пресечены экстремистские проявления» мужчины. В итоге Ширинский районный суд назначил ему принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-релиз ФСБ. Дата вынесения приговора неизвестна, он пока не вступил в законную силу.

Организация «Граждане СССР» запрещена в России как экстремистская с июня 2022 года. Она действовала с 2019 года как минимум в 30 регионах. Организация призывала к отказу от гражданства РФ, а также к смене конституционного строя «на режим, сходным с существовавшим в СССР».

В августе ФСБ предотвратила теракт в закрытом городе Зеленогорске (бывший Красноярск-45). Диверсию, по версии органов госбезопасности, готовили двое сторонников движения «Граждане СССР». 73-летний и 61-летний мужчины якобы планировали подорвать базовые станции телекоммуникационных компаний, чтобы помешать Минобороны РФ рассылать через «Госуслуги» повестки о призыве на службу.

Подробности — в материале «Ъ-Сибирь» «Станции уберегли от подрыва».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...