Жителя Хакасии отправили лечиться за отрицание легитимности России

Суд отправил жителя Хакасии из запрещенного движения «Граждане СССР» на лечение в психбольницу за призывы к насилию и отрицание легитимности российской власти, сообщает ФСБ. По версии следствия, мужчина из поселка Коммунар Ширинского района Хакасии публиковал во «ВКонтакте» «призывы к совершению насилия в отношении представителей правоохранительных структур».

Экспертиза якобы показала, что на момент публикации фигурант дела был невменяем. В ФСБ заявили, что были «пресечены экстремистские проявления» мужчины. В итоге Ширинский районный суд назначил ему принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-релиз ФСБ. Дата вынесения приговора неизвестна, он пока не вступил в законную силу.

Организация «Граждане СССР» запрещена в России как экстремистская с июня 2022 года. Она действовала с 2019 года как минимум в 30 регионах. Организация призывала к отказу от гражданства РФ, а также к смене конституционного строя «на режим, сходным с существовавшим в СССР».

В августе ФСБ предотвратила теракт в закрытом городе Зеленогорске (бывший Красноярск-45). Диверсию, по версии органов госбезопасности, готовили двое сторонников движения «Граждане СССР». 73-летний и 61-летний мужчины якобы планировали подорвать базовые станции телекоммуникационных компаний, чтобы помешать Минобороны РФ рассылать через «Госуслуги» повестки о призыве на службу.

Подробности — в материале «Ъ-Сибирь» «Станции уберегли от подрыва».

Лаура Кеффер