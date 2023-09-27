Пермская школа перешла на дистанционное обучение из-за кори

Школа №47 в микрорайоне Висим ушла на карантин по причине выявления кори у одного из учеников. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Пермь». В региональном Роспотребнадзоре это также подтвердили.

В связи с выявленным случаем заболевания Роспотребнадзор принял решение разобщить детей, которые не привиты от кори и не имели сведений о вакцинации. После этого директор образовательного учреждения принял решение перевести всех учащихся школы на дистанционное обучение. Данный формат обучения продлится до 4 октября.

С начала года в Пермском крае зафиксировано восемь случаев заболевания корью. На данный момент от этой инфекции привиты примерно 24 тыс. жителей региона.

Как напоминают врачи, основным методом защиты населения от кори является вакцинопрофилактика — плановая и экстренная. Привитые лица практически не болеют корью. Плановые прививки ставят детям, не болевшим корью, двукратно в возрасте 12 месяцев и шести лет.