В Сочи в индустрии гостеприимства работают 30 тысяч человек

В Сочи в индустрии гостеприимства заняты более 30 тыс. человек, в том числе в здравницах работают 3 тыс. врачей и медсестер. Об этом сообщил глава курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

С начала года Сочи принял уже более 6 млн туристов. В интервью «Ъ-Кубань» мэр курорта отмечал, что в городе сохраняется высокий турпоток. До конца сентября забронировано более 80% коллективных средств размещения, в целом на осень — более 70%. Во всемирный день туризма Алексей Копайгородский подчеркнул, что такие результаты стали возможны благодаря вкладу каждого работника индустрии гостеприимства.

В сентябре в Сочи продолжают работать все 170 пляжей. С октября, когда температура воздуха понизится, функционировать будут 30 территорий в формате зимних пляжей.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram