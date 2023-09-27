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Газовые баллоны эвакуировали из горящего дома в Завьяловском районе Удмуртии

В Завьяловском районе Удмуртии 26 сентября около 9:40 произошел пожар в СНТ «Геолог-2». К моменту прибытия пожарных горел садовый дом, а огонь мог перейти на соседние строения. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, потребовалась эвакуация трех газовых баллонов на 50 л, поскольку те из-за нагрева могли детонировать.

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

О пострадавших не сообщается. В результате происшествия сгорел один дом, а также оказалась повреждена обшивка бани и строения на соседнем участке. Общая площадь пожара превысила 70 кв. м. Предварительной причиной инцидента называют короткое замыкание электропроводов.

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