В Башкирии на территории завода катализаторов горит склад с химпродукцией

Пожарные тушат пожар по повышенному рангу в складском здании на территории катализаторного завода в Ишимбае, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС. В помещении 20 на 60 м предположительно находятся химические вещества.

На место происшествия проведения замеров ПДК вредных веществ направлена передвижная лаборатория химико-радиометрического центра госкомитета Башкирии по ЧС.

Сообщение о пожаре на улице Левый берег, 6 поступило в 9:45 по местному времени. В настоящее время на месте происшествия наблюдается плотное задымление, подано три пожарных ствола, в том числе для охлаждения расположенных поблизости строений. Информации о пострадавших не поступало.

Наталья Балыкова

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