В Кумертау вынесли приговор приемной матери за присвоение денег сироты

Кумертауский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летней жительницы Кумертау Елизаветы Сияйской. Она признана виновной в присвоении (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В феврале 2017 года женщина взяла в семью семилетнего ребенка-сироту, который с июля того же года ежемесячно получал пенсию по потере кормильца. В августе 2022 года обвиняемая сняла с его счета 580 тыс. руб., которые использовала для покупки двухкомнатной квартиры, оформив право собственности на себя и не выделив долю подростку. При предоставлении отчета о расходовании вверенных средств она скрыла факт нецелевой траты.

Обвиняемая признала вину и вернула деньги.

Суд приговорил ее к одному году лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Майя Иванова

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