Приехавший в Чебаркуль турист перевел мошенникам почти 4,5 млн рублей

Гостивший в Чебаркуле 20-летний россиянин доверился мошенникам и перевел на их «безопасную ячейку» почти 4,5 млн руб. Об этом сообщают в ГУ МВД по Челябинской области.

По словам потерпевшего, он получил звонок якобы от представителя Центрального банка, который предложил ему перевести деньги на «защищенную ячейку» для защиты от мошенников. Не раздумывая, молодой человек перевел на указанный счет все сбережения, которые откладывал на покупку квартиры. Перечисленные им средства неизвестные десять раз снимали в банкоматах в других регионах РФ, пять раз тратили в интернет-магазинах электроники и бытовой техники.

«Сотрудники полиции вновь призывают граждан к рассудительности и настоятельно рекомендуют проявлять бдительность»,— подчеркивают в ГУ МВД по региону.

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