В Ростовской области выявлено 28 нарушений у продавцов шаурмы

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия выявило 28 фактов реализации шаурмы в Ростовской области без информации о входящем в продукт сырье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе мониторинга системы ФГИС «Меркурий» Россельхознадзор установил, что более двух десятков индвивидуальных предпринимателей в Ростовской области готовят и продают шаурму без необходимых электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на мясо, используемое при приготовлении.

«По фактам выявленных нарушений Управлением Россельхознадзора в адреса вышеуказанных хозяйствующих субъектов направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, предложено впредь осуществлять свои действия в соответствии с законодательством»,— сообщает ведомство.

Также отмечается, что информация о нарушениях отправлена в Роспотребнадзор.

Анастасия Назарова