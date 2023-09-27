Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что кубанские аграрии к настоящему моменту собрали свыше 150 тыс. тонн фруктов и ягод урожая этого года. Сейчас в регионе еще продолжается сбор яблок, персиков, слив и нектаринов. В целом Кубань выращивает 30% от общероссийского объема этих культур и продолжает удерживать лидерство по отрасли среди субъектов РФ. Причины успехов края в области производства плодов комментирует генеральный директор Союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков.



Николай Щербаков

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«С 2014 года, когда Россия ввела ограничения на поставки отдельных видов сельхозпродукции, среди которых и плодовая продукция, в отношении ряда зарубежных стран, Кубань почти втрое нарастила объемы производства плодов. Это очень серьезный рывок.

Преимущественно эмбарго защитило нас от польского яблока. Польша — была и остается нашим основным конкурентом. Она выращивает 5 млн т плодов, в то время как РФ даже после рывка — всего 1,7 млн т (по итогам 2022 года).

Второе, что нам помогло нарастить производство, кроме заградительных мер, это принятые меры государственной поддержки: они были увеличены в несколько раз. Сюда относятся и субсидии на закладку садов, и льготные кредиты, и программа мелиорации земель, по которой компенсируется половина затрат на мелиоративные работы, и субсидирование строительства фруктохранилищ. По краевой программе возмещаются затраты на приобретение сельхозтехники, постоянно увеличивается поддержка по программе приобретения сельхозмашин в лизинг. Еще есть грантовые программы поддержки: федеральная "Агростартап" и краевая "Малый сад".

И перспективы для наращивания производства у нас весьма существенные, потому что ежегодный объем потребления плодов у нас составляет 2,2 млн т, то есть мы своим производством себя пока не обеспечиваем и рынок полностью своими плодами не насыщаем».

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