В Удмуртии больше 400 детей-сирот получат жилье в 2023 году

В Удмуртии в 2023 году по соглашению с федеральным центром жилые помещения приобретут для 92 детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время законтрактовано 76 квартир, из этого числа на 43 оформлено право собственности. Еще 16 помещений приобретут до конца года, рассказал глава региона Александр Бречалов на сессии республиканского парламента. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В рамках региональной поддержки сертификаты на приобретение жилья получили 321 человек, из них 304 обрели дом. «Можно сказать, что в этом решении мы опередили время. В августе вышел федеральный закон, регламентирующий такой вид поддержки. Поэтому теперь важно привести и региональное законодательство в соответствие с ним. Прошу вас сделать это в максимально сжатые сроки»,— рассказал господин Бречалов.

Отметим, что изменения предусматривают предоставление федеральной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность или для погашения ипотечного кредита.