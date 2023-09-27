Краевой омбудсмен рассказал о желании заключенных участвовать в спецоперации

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко в ходе своего визита в Соликамск посетил СИЗО. Об этом чиновник написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Краевой омбудсмен подчеркнул, что многие заключенные хотят отправиться на СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК Игоря Сапко Фото: ВК Игоря Сапко

«В каждом учреждении пообщался с осужденными. Вопросов много: от личных до бытовых, в том числе по ассортименту в местном магазине (не хватает яблок, сухофруктов и консервов). А еще озвучили многие свое желание попасть на СВО, вопрос крайне непростой…» — написал господин Сапко .

Об условиях содержания заключенных в ИК «Белый лебедь», где содержатся осужденные на пожизненный срок, Игорь Сапко высказался положительно. Он подчеркнул, что в колонии чистота и порядок.