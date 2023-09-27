В Красноярском крае на развитие здравоохранения выделили 338 млрд рублей

В Красноярском крае утвердили объем финансирования здравоохранения на три года. Власти направят на развитие отрасли 338 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

Расходы на здравоохранение в 2024 году увеличатся на 13,8 млрд руб. в сравнении с прошлым годом и составят более 117 млрд руб. Уточняется, что планируется увеличение расходов на лекарственное обеспечение и зарплату сотрудников этой сферы. Финансирование будет направлено также на лекарственное обеспечение и оказание медпомощи местным жителям и материально-техническое обеспечение отрасли.

Ожидается, что в следующем году завершится возведение двух поликлиник в микрорайоне Пашенный и в поселке Емельяново. Помимо этого, планируется построить две вертолетные площадки для санавиации в Канске и Лесосибирске.

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Александр Киселев