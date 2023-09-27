На матче КХЛ судьи ошибочно засчитали гол «Сочи» в ворота «Спартака»

Вторая шайба ХК «Сочи» в матче со «Спартаком», которую забил Данила Галенюк, засчитана неверно. Разъяснение по игре дал департамент судейства Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

На 39-й минуте матча главный судья ошибочно засчитал взятие ворот игроком «Сочи». Вторая шайба была заброшена после свистка, требующего остановить матч. Посмотрев видеоповтор, судьи решили засчитать взятие ворот. Однако в департаменте судейства с этим не согласны. Лига дополнительно рассмотрит данный эпизод.

«Тот факт, что шайба может оставаться свободной или пересечь линию ворот до того, как прозвучал свисток, не имеет никакого значения, если главный судья решил, что игра должна была быть остановлена до того, как это произошло»,— отметили в КХЛ.

Встреча проходила в Москве на арене «Мегаспорт» и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Сочи». Команда выиграла в шестом матче подряд, рекордная серия клуба составляет десять матчей.

Татьяна Ручкина

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