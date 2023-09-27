Присяжные признали виновной жительницу Удмуртии в поджоге своей больной бабушки

Перед Верховным судом Удмуртии предстала 28-летняя жительница Глазова, которую обвиняют в убийстве престарелой бабушки с особой жестокостью (пп. «в», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Вердикт женщине вынесла коллегия присяжных, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии

Установлено, что в день трагедии нетрезвая женщина находилась в квартире с больной престарелой бабушкой. Между ними произошла ссора, в ходе которой осужденная избила пенсионерку и сбросила с кровати. Пожилая женщина была не способна самостоятельно передвигаться. Затем она облила бабушку легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла.

В результате произошел пожар. Пенсионерка позднее скончалась в больнице от полученных ожогов.

Свою вину в убийстве женщина не признала. Коллегия присяжных единогласно признала подсудимую виновной, однако заслуживающей снисхождения. В настоящее время суд исследует обстоятельства, связанные с квалификацией содеянного и назначением наказания, после чего будет постановлен приговор. Данная процедура проходит в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса России.