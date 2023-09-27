Челябинцы первыми увидят фильм о путешественнике Федоре Конюхове

В Челябинске в кинокультурном центре «Победа» 3 октября пройдет предпремьерный показ фильма «Повелитель ветра» о знаменитом российском путешественнике Федоре Конюхове. Как сообщают в пресс-службе правительства области, предпоказ организован Фондом социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, картину представит один из генеральных продюсеров и исполнитель главной роли Федор Бондарчук.

В широкий прокат фильм выйдет 5 октября. Помимо Федора Бондарчука, в ролях также Евгений Ткачук, Андрей Бурковский, Анна Михалкова, Даниил Воробьев, британские и ирландские актеры. Режиссер картины – Игорь Волошин.

В основе сюжета фильма кругосветный полет на воздушном шаре, совершенный Федором Конюховым в 2016 году. Путешественник побил мировой рекорд, облетев планету за 11 дней 4 часа 20 минут.