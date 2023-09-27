Контрактник из Тюменской области погиб в зоне СВО

В ходе специальной военной операции погиб контрактник из Ялуторовска (Тюменская область) Александр Копылов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Военный погиб, выполняя боевые задачи.

«Разделяем горечь невосполнимой утраты вместе с семьей Александра, которая потеряла мужа и отца. Передаем слова соболезнования всем родным, близкими, друзьям и сослуживцам»,— отметили в администрации.

Прощание с Александром Копыловым состоится в четверг, 28 сентября, в ритуальном зале, с 12:00 до 13:00.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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