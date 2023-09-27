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В центре Ейска загорелось здание банка

В центре Ейска в здании банка произошло возгорание кровли. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, площадь пожара составляет 350 кв. м.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Сообщение о возгорании в одноэтажном здании на пересечении улиц Свердлова и Ленина поступило спасателям в 05:53. Через пять минут на место прибыли пожарные и установили площадь пожара в 200 кв. м. В 07:35 пожар был локализован на 350 кв. м.

К тушению привлекается 41 человек и 15 единиц техники.

Татьяна Ручкина

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