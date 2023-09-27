На Урале автомобиль разорвало на части после столкновения с фонарным столбом

В Свердловской области автомобиль ВАЗ-21093 разорвало на части после столкновения с опорой уличного освещения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. Авария произошла сегодня около 05:00 в поселке Новая Кола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

По предварительным данным, в автомобиле находилась компания из трех человек, которые выпивали алкоголь. Двигаясь со стороны Серова около поликлиники поселка, водитель допустил наезд на фонарный столб. В результате ДТП пострадал один пассажир, который сейчас находится в больнице.

Личность водителя еще не установлена. Всех находившихся в машине доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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