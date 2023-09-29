Здоровье дороже

В Краснодарском крае участники рынка отмечают увеличение стоимости полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) на 10–15% — в первую очередь из-за роста обращений застрахованных граждан за медицинскими услугами и планового повышения прейскурантов на уровне медицинской инфляции, которая за январь—июль 2023 года, по разным оценкам, составила 9–12% по отношению к тому же периоду прошлого года. ДМС по-прежнему является одним из самых востребованных видов страхования на Кубани среди как юридических, так и физических лиц. Однако есть факторы, сдерживающие развитие этого рынка.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ДМС является одним из самых востребованных видов страхования в Краснодарском крае

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ ДМС является одним из самых востребованных видов страхования в Краснодарском крае

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Требования растут, цены — тоже

В увеличении стоимости полиса ДМС на Кубани эксперты, опрошенные «G», видят несколько причин. Как поясняет коммерческий директор клиники «Евромед» Ольга Медведева, во-первых, растет стоимость медицинских услуг и лекарств, что приводит к увеличению стоимости страховки. Медицинские технологии постоянно развиваются, появляются новые методы лечения, которые часто требуют использования дорогостоящего оборудования и препаратов. Во-вторых, растут требования к качеству медицинского обслуживания. Пациенты все больше ожидают высокого уровня услуг и доступности современных методов диагностики и лечения. Страховые компании вынуждены удовлетворять эти требования, что ведет к повышению стоимости полисов ДМС. Также стоит отметить, что влияние на стоимость полисов оказывают инфляция и экономические факторы. Рост стоимости жизни и услуг также приводит к повышению цен на страхование. «В целом стоимость полиса ДМС на Кубани повысилась из-за роста затрат на медицинские услуги, повышения требований к качеству обслуживания, увеличения числа застрахованных и экономических факторов. Это делает страховку ДМС более дорогой, однако она по-прежнему позволяет клиентам получать высококачественную медицинскую помощь»,— комментирует Ольга Медведева.

Заместитель директора ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина» по коммерческой деятельности Мария Двойникова отмечает рост стоимости программ ДМС от 2 до 10% в разных страховых компаниях в сравнении с 2020 годом (цифры в рублях в компании не уточнили). Среди причин — увеличение стоимости расходной части, от перчаток до хирургических инструментов, закупка нового оборудования.

Полис покроет не все

Услугами добровольного медицинского страхования пользуется в первую очередь работающее население. Как отмечает директор филиала «Росгосстраха» в Краснодарском крае Ирина Зелицкая, руководители предприятий страхуют сотрудников, а те в свою очередь — своих родственников. Стоимость полиса зависит от выбора программ и наличия/отсутствия тех или иных медицинских услуг. В базовые программы обычно входят амбулаторно-поликлиническое обслуживание, вызовы специалистов на дом, стоматологическая помощь, различные обследования, скорая и стационарная помощь и другие услуги. Конкуренция на рынке ДМС в Краснодарском крае достаточно высокая. У всех страховых компаний есть серьезный потенциал по предоставлению разнообразных программ, и клиенты — юридические лица ориентируются на параметры цена/качество услуг.

Помимо стандартных пакетов корпоративного ДМС от работодателя, среди клиентов страховых компаний также востребованы индивидуальные программы с более широким покрытием и включением обширного перечня медицинских услуг, которые являются исключением из стандартной программы. Такие программы могут включать в себя, например, дорогостоящие лабораторные и инструментальные исследования, санаторно-курортное лечение, эндопротезирование, оказание высокотехнологичных медицинских услуг.

Как поясняет заместитель директора Краснодарского филиала компании «АльфаСтрахование», руководитель блока медицинского страхования Наталья Егорова, стоимость страхового полиса складывается из большого количества критериев. И это не только виды помощи в пакете ДМС, но и уровень клиник, которые выбирает клиент. Шаблона здесь как такового нет. Каждый расчет индивидуален, зависит от бюджета компании-клиента и пожеланий руководства.

«В рамках договора ДМС обычно предоставляется полный спектр услуг. То есть все, что есть в прайсе клиники. Исключением в нашем случае является пластическая хирургия. В нашей стране пока не распространена культура включения эстетической медицины в рамки страховой программы, хотя в мире такая практика распространена довольно широко. На мой взгляд, и в России в скором времени спектр услуг ДМС также будет расширен в сторону эстетической медицины, поскольку эта сфера обеспечивает психоэмоциональный комфорт человека. В остальном же приемы специалистов, диагностика, оперативное лечение, а также реабилитация после травм и перенесенных заболеваний входят в пакет услуг в рамках ДМС»,— прокомментировала управляющий клиники «Здрава» Мария Мостовая.

Как отмечает руководитель отдела продаж федеральной сети офтальмологических клиник 3Z Евгений Борзенко, покрытие услуг в рамках ДМС зависит от региона. Например, в Москве обычная практика, когда полис ДМС полностью покрывает стоимость лазерной коррекции зрения. В других регионах, где работают клиники 3Z (а это Краснодарский край, СКФО, Пермский край), чаще стали встречаться конкретные запросы в страховые компании о включении подобных операций в страховой полис. Но пока это единичные случаи, а не массовый тренд.

«Для Краснодара обычная практика 2022 года — включение в полис ДМС стоимости хрусталика 1–2-й категории при хирургии катаракты. При таком варианте пациент оплачивал самостоятельно хирургическую процедуру. В 2023 году покрытие снизилось на 25%, в результате пациент вынужден оплачивать собственными средствами стоимость операции и часть стоимости хрусталика. В остальных регионах, в том числе и Краснодарском крае, чаще всего в полис ДМС входит комплексная диагностика органов зрения»,— пояснил «G» господин Борзенко.

Добровольно поощрительно

Несмотря на рост стоимости страховых программ в рамках ДМС, участники рынка отмечают и увеличение спроса на услуги по сравнению с 2020–2021 годами. По оценкам Натальи Егоровой, значительно увеличилось количество работодателей, которые заботятся о здоровье своего персонала. Триггером также послужила пандемия. «В кризисное время интерес к добровольному медицинскому страхованию у работодателей всегда растет. У нас, например, за последний год портфель клиентов увеличился на 20%. Причем рост произошел в основном за счет компаний, у которых никогда до этого не было ДМС. Возможность получить качественную медицинскую помощь и сервис по страховому полису ДМС дает сотрудникам чувство уверенности и защищенности. А сохранение специалистов высокого уровня очень важно в условиях текучести кадров»,— отмечает эксперт.

По словам Натальи Егоровой, в Краснодарском филиале компании в блоке ДМС работает 21 сотрудник, из них девять — это врачи — кураторы медицинского пульта, которые точно знают, как и где, в каком лечебном учреждении Краснодара и края организовать помощь застрахованным. На текущий момент на сопровождении компании находятся более 100 тыс. застрахованных клиентов.

«Спрос на ДМС остается стабильно высоким. Большинство работников уже считают программу неотъемлемой частью социального пакета при трудоустройстве. По нашей практике, предприятия, однажды заключившие договор в качестве эксперимента, затем расширяют пакет услуг, включая большее количество сотрудников»,— прокомментировали «G» в Краснодарском филиале СОГАЗа.

В ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина г. Краснодар» в 2021 году в сравнении с 2020-м прирост оказанных услуг по ДМС составил 64%. В 2022 году в сравнении с 2021 годом этот показатель составил +41%. Ожидаемый прогноз прироста по итогам текущего года в сравнении с 2022-м — 88%.

«Появился спрос от страховых компаний на такие услуги, как диспансеризация сотрудников, различные чек-апы, скрининги, врач офиса. Большой популярностью пользуется услуга выездных медицинских осмотров на предприятия к заказчикам посредством передвижных мобильных медицинских комплексов»,— рассказала Мария Двойникова.

Рост спроса на услуги в рамках ДМС отмечают и в клинике «Здрава». «Несмотря на уход с рынка некоторых крупных страхователей, для нас ситуация на рынке ДМС в 2023 году улучшилась. К нам чаще стали обращаться пациенты именно за комплексным и оперативным лечением»,— пояснила Мария Мостовая.

Как считает Ольга Медведева, многие стремятся получить доступ к современным методам диагностики и лечения. ДМС предоставляет возможность получить такую помощь без дополнительных затрат. При этом государственная медицина не всегда может удовлетворить все потребности пациентов. ДМС предлагает возможность обратиться к врачам и клиникам, которые работают вне системы государственной медицины. Также рост спроса связан с улучшением качества медицинских услуг. Конкуренция на рынке ДМС приводит к тому, что страховые компании и медицинские учреждения стремятся улучшать сервис. Спрос на услуги ДМС также будет поддерживаться различными программами корпоративного страхования, которые предлагают работодатели своим сотрудникам. Важным фактором роста спроса на услуги ДМС является повышение информированности населения о пользе такой страховки.

За полис и за деньги

Евгений Борзенко отмечает активный рост спроса на услуги ДМС в сфере офтальмологии. Так, в сети клиник 3Z прирост в 2021 году к 2020-му составил 225%, а в 2022-м к 2021 году — 46%. Эксперт видит несколько тому причин. Во-первых, это ослабление ограничений, связанных с пандемией. После отмены карантина открылись клиники и диагностические центры группы компаний 3Z. Это привело к всплеску отложенного спроса во всех каналах продаж. Во-вторых, это расширение списка услуг, которые входят в полис ДМС. Добавление услуг хирургического лечения различных заболеваний глаз в полис ДМС увеличило количество обращений в клиники. Такая тенденция в большей степени характерна для Москвы, где конкуренция за качественные кадры заставляет работодателя искать новые инструменты для привлечения и удержания сотрудников, и наличие полиса ДМС дает компании существенное преимущество на рынке труда.

Однако в 2023 году, по словам Евгения Борзенко, наблюдается обратная ситуация — страховые компании снижают размер страхового покрытия стоимости услуг. Одной из причин снизившегося в текущем году на 25% покрытия хирургии катаракты, например, эксперт называет величину инфляции при сохранении той же стоимости страхового договора. Такая ситуация вынуждает пациентов, имеющих полис, частично или полностью оплачивать хирургическое лечение самостоятельно. Также снижение темпов роста спроса на услуги ДМС связано с удовлетворением пикового спроса 2022 года.

Как считает директор по развитию медицинских направлений ООО КДЦ «УРО-ПРО», врач-кардиолог Наталья Денисова, спрос на услуги ДМС остается высоким. Но по сравнению с 2020–2021 годами отмечается его снижение. Оптимизация издержек бизнеса, снижение платежеспособности населения, отток иностранных компаний из России привели к сокращению количества страховых компаний, работающих с ДМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В среднем полис добровольного медицинского страхования подорожал на 15%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В среднем полис добровольного медицинского страхования подорожал на 15%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Потенциал для развития есть

В целом рынок ДМС в Краснодарском крае развивается. Условия сотрудничества частных клиник и страховых компаний зачастую индивидуальны. По словам Марии Мостовой, страховые компании хотят скидок, а клиники — потока пациентов. Истина в этих договоренностях всегда где-то посередине.

Но есть факторы, которые мешают развитию этого рынка. «Доля рынка ДМС на сегодня незаслуженно мала. Большинство пациентов не приобретают полисы ДМС для себя и членов своей семьи самостоятельно. Основным страхователем остается работодатель, а полис — одной из составных частей социального пакета, предлагаемого при трудоустройстве. Таким образом, на мой взгляд, основным фактором, тормозящим развитие сегмента ДМС, является социальная политика работодателей при найме. В культуре нашего общества принято больше ориентироваться на заработную плату, а не на социальные бонусы в виде ДМС, оплаты авиабилетов или фитнеса»,— прокомментировала госпожа Мостовая. При этом собеседница «G» уверена, что расширенный полис ДМС для сотрудника и членов его семьи скоро станет одним из решающих факторов в выборе работодателя.

Евгений Борзенко самым важным фактором, сдерживающим развитие рынка ДМС, считает слабую представленность страховых полисов в составе соцпакета работодателя. По оценкам эксперта, в Краснодарском крае такие льготы сотрудникам предлагают в первую очередь крупные федеральные компании. Региональные компании пока не рассматривают такие расходы в качестве инструмента повышения привлекательности на рынке труда. Хотя такой вариант мог бы положительно сказаться на развитии рынка ДМС.

«Рынок ДМС в Краснодарском крае сталкивается с несколькими факторами, которые мешают его развитию. В первую очередь это высокая стоимость ДМС-полисов для некоторых потребителей. Особенно если они имеют низкий уровень дохода или ограниченный бюджет на здравоохранение. Играет роль низкая осведомленность: многие люди не знают о возможностях, предлагаемых ДМС, и не осознают значимость такого страхования. Это может препятствовать развитию рынка и приводить к низкому спросу»,— отмечает Ольга Медведева.

По ее словам, некоторые ДМС-полисы также могут иметь ограниченные условия покрытия, и не все виды медицинских услуг и процедур могут быть в него включены. Это может снизить привлекательность ДМС для потенциальных клиентов. В целом развитие рынка ДМС осложнено финансовыми, информационными, регуляторными и структурными преградами, считает Ольга Медведева. Но с учетом растущего спроса на качественную медицинскую помощь существует потенциал для развития рынка ДМС при правильном подходе и устранении данных преград.

На недостаточную осведомленность руководителей предприятий о значимости, необходимости и возможностях страхования работников по ДМС обращает внимание и Ирина Зелицкая. Также немалую роль в сдерживании развития рынка играет дефицит бюджета. В таких случаях у страховых компаний есть предложения по выбору медицинских программ в соответствии с финансовой возможностью предприятия, оплатой страховых премий в рассрочку. Для этого предприятию необходимо выстраивать диалог со страховыми компаниями, считает собеседница «G».

Наталья Денисова среди факторов, мешающих развитию рынка ДМС в Краснодарском крае, назвала значительный объем государственных гарантий; недостаточную осведомленность населения о том, что такое ДМС и какие возможности оно дает; низкий платежеспособный спрос граждан.

ДМС нуждается в реформах

Как считает Ольга Медведева, системе ДМС требуется реформирование, чтобы стать более доступной, эффективной и справедливой для всех граждан. По ее мнению, реформы должны быть направлены на расширение охвата ДМС, снижение стоимости полиса, улучшение качества услуг и упрощение процесса получения медицинской помощи.

«Мы всегда стремимся к сохранению финансово привлекательных условий для действующих и новых страхователей и предлагаем различные варианты для оптимизации стоимости программы, несмотря на подорожание медицины. В частности, за счет использования франшизы, изменения набора клиник в программе, исключения некоторых опций из покрытия. Большие перспективы мы видим также в развитии онлайн-медицины. Пандемия показала, что многие вопросы со здоровьем можно эффективно решить дистанционно. При этом использование цифровых технологий оказывает значительное влияние на снижение стоимости оказываемых услуг»,— прокомментировали в Краснодарском филиале компании «СОГАЗ».

По словам Ирины Зелицкой, сегодня на некоторых предприятиях обсуждается тема сокращения бюджета на ДМС. Важно предоставить корпоративным клиентам возможность выбора вариантов оптимизации. «Мы предлагаем двигаться в сторону высокотехнологичного лечения сложных заболеваний, выбирать более бюджетные медучреждения, прорабатываем варианты упрощения программ, предлагаем франшизу. Полисы с франшизами, а также продвижение нашей компанией дистанционных медицинских сервисов являются сегодня востребованными на рынке ДМС. Такие программы предусматривают частичную самостоятельную оплату медуслуг застрахованными — от 10 до 30% от чека»,— отметила эксперт.

Также предприятиям предлагаются антикризисные программы, которые включают только самый необходимый объем медицинской помощи. Цена на такие полисы в 1,5–2 раза меньше. Кроме того, основная тенденция остается за телемедициной и мобильными приложениями. Для большинства организаций важно наличие прямой записи к врачу.

«Иногда система ДМС кажется неповоротливой. Иногда приходится ждать гарантийное письмо дольше обычного, дополнительно согласовывать все расходные материалы и манипуляции. Конечно, клиникам хотелось бы этого избежать. Система ДМС постоянно развивается и преобразовывается, регулируется рынком, а рынок — спросом. В этом состоит ее основное отличие от ОМС. Рынок сам продиктует темп и содержание реформ. Компании, не сумевшие адаптироваться к его требованиям, просто уйдут. ДМС — это рынок пациента, а он, как известно, всегда прав»,— подытожила Мария Мостовая.

Андрей Пугачев

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