Продажи давят на газ

В 2023 году в Краснодарском крае продажи как новых легковых автомобилей, так и машин с пробегом показали значительный рост. Эксперты связывают это с желанием покупателей успеть приобрести транспорт до очередного скачка цен, а также с растущим дефицитом машин. В общем объеме рынка резко выросла доля китайских авто, а лидером продаж осталась отечественная LADA.



Наперегонки с ценами

По данным ООО «Автостат Инфо», в январе—июле 2023 года в Краснодарском крае продали 19,92 тыс. новых легковых автомобилей, что на 33,5% больше, чем за тот же отрезок времени 2022 года. Как рассказали «G» в «Авито Авто», в первом полугодии спрос на новые авто на платформе по отношению к июлю—декабрю прошлого года вырос на 22,3%. Средняя цена нового авто в регионе составила 3,195 млн руб.

«Несмотря на все сложности, рынок оживает. Динамика продаж легковых автомобилей в лизинг за первое полугодие положительная. Мы фиксируем прирост более 100% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Люди как покупали автомобили, так и покупают. У кого-то подходит время обновить транспорт, кто-то смотрит, как стабилизируется ситуация, и решается на покупку»,— отмечает региональный директор по ЮФО и СКФО компании «Интерлизинг» Игорь Тисленко.

Общий рост цен по новым легковушкам, по сообщению «Автостат Инфо», год к году составил 11%. Больше всего подорожали американские и европейские бренды — на 122 и 45% соответственно.

«На покупку новых SUV (внедорожники и кроссоверы) в июле покупатели направили 210,6 млрд руб. С продаж машин сегментов B (длина и ширина кузова составляет до 3900 и 1700 мм соответственно) и B+ (длина кузова составляет от 3700 до 4300 мм, ширина не превышает 1700 мм) в отчетный месяц оборот составил 21 млрд руб., динамика цен была выше, чем в премиальном сегменте. Легковые автомобили С-сегмента (длина и ширина кузова составляет до 4500 и 1750 мм) за тот же период принесли выручку в размере 7 млрд руб., столько же "заработали" машины класса люкс»,— рассказывает эксперт ООО «Автостат Инфо» Александр Климнов.

Из-за волатильности рубля люди стремятся купить авто до следующего скачка цен, считает генеральный директор компании «Мой Автопрокат» (сеть автопрокатов в России и за рубежом) Дмитрий Матвеев. По мнению эксперта, спрос и дальше будет превышать предложение, так как ослабление рубля и постоянно растущие цены стимулируют людей покупать машины. «Люди вкладывают сбережения в автомобили, потому что они ликвидные. И если задашься целью, их можно за пару дней продать»,— поясняет господин Матвеев.

Он добавляет, что цены на машины растут с прошлого года не только из-за дефицита поставок, но и из-за спекуляции дилеров. Дорожают и отечественные авто, так как они сильно зависят от поставок зарубежных компонентов.

В «Автостат Инфо» добавляют, что техническое обслуживание автомобилей также подорожало (на премиальные модели на 12%). Как пояснил Александр Климнов, это связано с тем, что цены на запчасти и расходники шли вслед, а иногда и опережали инфляцию. «Они напрямую зависят от курса рубля к конвертируемым валютам. За индийские рупии запчасти к эксплуатируемым в России машинам не купишь»,— говорит господин Климнов.

Дмитрий Матвеев уверен: цены на автомобили не могут расти постоянно. Этот рост будет останавливать периодическое падение спроса. «Но большого снижения цен, конечно, не предвидится. Если ищете машину здесь и сейчас, советую звонить продавцам в разные города, выезжать лично и торговаться, так как в каждом регионе разная степень дефицита тех или иных марок и разные цены»,— рекомендует эксперт.

Китайцы завоевывают рынок Как сообщили «G» в «Автостат Инфо», доля российских марок в общем объеме продаж новых авто в Краснодарском крае подскочила на 111%, до 6,2 тыс., а иномарок — выросла только на 14,6%, до 13,7 тыс. Китайские марки заняли 46,8% рынка (9,32 тыс.) против 15,9% (2,37 тыс.) в 2022-м. Корейские марки упали с 27,8% (4,15 тыс.) до 8,2% (1,63 тыс.). В топ-5 2023 года входят российская LADA и китайские Chery, Omoda, Haval и Geely, тогда как годом ранее это были LADA, Hyundai, Kia, Chery, Haval.

«Такие изменения стали следствием фундаментальной перестройки рынка в связи с уходом из нашей страны мировых автопроизводителей. В результате введения антироссийских санкций корейские, японские и прочие марки стали недоступны на российском рынке или ограниченно доступны только по параллельному импорту, тогда как китайские производители получили зеленый свет»,— поясняет Александр Климнов.

Дмитрий Матвеев считает, что доля китайского автопрома в общем объеме продаж в 2023 году имеет все шансы вырасти до 50%. «А ведь до санкций отношение у соотечественников к "китайцу" было настороженное: они не были уверены, смогут ли со временем выгодно продать приобретенный актив. Сейчас ситуация изменилась — за рынок России активно борются многие китайские производители, дают акционные цены и т. д. Автосалоны предлагают на китайские модели специальные скидки, которых нет на европейские марки»,— рассказывает эксперт.

По мнению Игоря Тисленко, одной из главных проблем для Краснодарского края является недостаточная представленность популярных китайских марок. «Например, клиентам интересна покупка автомобилей Zeekr, Avatr или Li, но привезти их можно только под заказ. Возможности предварительно познакомиться с продуктом нет, что не всех покупателей устраивает. Отсутствие этих дилеров тормозит дальнейшее развитие рынка и увеличение доли китайского автопрома, в первую очередь в премиум-сегменте»,— резюмирует эксперт.

Отечественный автопром переживает ренессанс

По данным «Авито Авто», самой популярной моделью нового легкового автомобиля в Краснодарском крае в первом полугодии текущего года стала ВАЗ (LADA) Granta с долей 15,6% от общего спроса на новые машины на платформе. На втором месте — ВАЗ (LADA) Niva Legend с долей спроса 11,9%. Третью строчку рейтинга занимает OMODA C5 с долей спроса 5,3%. Также в топ-5 вошли Haval Jolion (доля спроса — 4,9%) и Geely Coolray (2,3%).

По мнению Дмитрия Матвеева, LADA бьет рекорды по продажам потому, что новые отечественные автомобили дешевле иномарок. Кроме того, «АвтоВАЗ» поддерживает государство: с января возобновили госпрограмму льготного автокредитования, распространяющуюся на новые отечественные машины. «Говорят о возрождении модели "Ока". Это хорошая идея, потому что сегмент доступных городских малолитражек сейчас свободен. Раньше мы, как автопрокат, закупали Datsun mi-DO, но, к сожалению, эта марка ушла из РФ три года назад. Если на рынок выйдет новая "Ока", мы точно закупим в наши парки партию этих машин. Спрос на машину эконом-класса будет точно, но нужна господдержка, и цена на три комплектации от 800 тыс. до 1,65 млн руб.»,— считает господин Матвеев.

Эксперт подчеркивает: главным преимуществом отечественных авто всегда была относительно низкая цена. Это, по мнению Дмитрия Матвеева, важно сохранить и в дальнейшем, чтобы продажа авто велась на уровне рекомендованной розничной цены. «Наши соотечественники крайне редко готовы купить российский товар по цене дороже, чем его зарубежные аналоги,— это подтверждают опросы, которые проводились в последние месяцы»,— констатирует господин Матвеев.

Емкость вторичного рынка растет

По данным «Автостат Инфо», объем вторичного рынка в Краснодарском крае за семь месяцев 2023 года вырос на 27,9% — до 181,8 тыс. машин. Доля российских марок увеличилась на 13%, до 55,7 тыс., а иномарок — на 35,8%, до 126 тыс. В топ-5 продаж вошли Lada, Toyota, KIA, Hyundai, Nissan, что обусловлено, по мнению Александра Климнова, соотношением цены и качества машин, а также объемами вторичного рынка данных марок в целом по стране.

По данным «Авито Авто», средняя цена автомобиля с пробегом в Краснодарском крае в первом полугодии 2023 года составила 890 тыс. руб.

Дмитрий Матвеев отмечает, что подержанные Hyundai Solaris и Kia Rio традиционно в топе предпочтений жителей ЮФО. «Если вы нашли авто этих марок возрастом пять-семь лет с небольшим пробегом — покупайте. У них недорогое обслуживание. Даже если на них не будет оригинальных запчастей, китайскими аналогами можно заменить очень многое, и ремонт сам по себе несложный»,— рекомендует эксперт.

Автомобили с пробегом, по данным «Автостат Инфо», за семь месяцев 2023 года подорожали на 12%, до 1,046 млн руб. Александр Климнов уточняет, что больше всего цены выросли на премиальные автомобили, машины европейских марок, а также пикапы и минивэны.

Финансовая емкость вторичного рынка по РФ увеличилась на 44%, до 3,2 млрд руб. Выдача кредитов на подержанные автомобили выросла за восемь месяцев на 76% (на 125 млн руб.). Господин Климнов объясняет эти тенденции на авторынке инфляцией, дефицитом новых машин, а также ввозом новых легковых автомобилей под видом подержанных. Эксперт полагает, что удорожание по итогам года составит от 50% (940 тыс. руб.) до 68% (1,05 млн руб.).

Главными проблемами и рынка, и автопрома, по мнению Александра Климнова, являются ослабление рубля, санкции и рост налогов. «Рост цен и налогов опережает инфляцию, наблюдается дефицит автомобилей и засилье иномарок, прежде всего китайских»,— отмечает эксперт.

Маргарита Синкевич

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