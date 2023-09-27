Жителей Кубани предупредили о сильных порывах ветра

В Краснодарском крае 27 сентября ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В среднем по региону порывы местами составят 15-20 м/с. В Новороссийске они достигнут 24 м/с. В Краснодаре днем и вечером порывы будут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха в столице Кубани днем составит 27…29°. В среднем по краю ожидается до 24…29°; в горах — 18…23°; на Черноморском побережье — 26…31°.

Татьяна Ручкина

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