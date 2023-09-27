ХК «Автомобилист» проведет выездной матч с «Локомотивом»

Сегодня, 27 сентября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Автомобилист» проведет встречу с ХК «Локомотив». Игра начнется в 21:30 (екб) на УКРК «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле.

В прошлом сезоне «Автомобилист» и «Локомотив» провели две встречи. В обеих победу одержала команда из Екатеринбурга.

Предыдущая игра ХК «Автомобилист» была с омским «Авангардом». Матч завершился победой уральского клуба со счетом 5:1. С начала сезона ХК «Автомобилист» провел 11 игр, в шести из которых одержал победу. Уральский клуб занимает четвертое место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.

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