В Кузбассе под суд пойдут четверо местных жителей, грабивших студентов

Суд в Ленинск-Кузнецком рассмотрит дело четырех местных жителей, обвиняемых в нападениях на студентов в Ленинск-Кузнецком, Полысаево и Новосибирске.

Мужчины с апреля по май 2022 года применяли насилие к обучающимся в средних профессиональных учебных заведениях и вузах, чтобы завладеть их имуществом. Как отмечает прокуратура Кузбасса, вымогая средства у студентов, злоумышленники использовали для этого малозначительные и вымышленные предлоги. Известно, что организованной преступной группой похищено имущество трех студентов на 100 тыс. руб.

Деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками полиции. Задержанным были предъявлены обвинения в вымогательстве и грабеже. Им грозит по 15 лет лишения свободы.

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Оксана Павлова