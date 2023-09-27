Второй человек со свиным сердцем

Второй человек, находившийся в терминальной стадии сердечной недостаточности, отважился на пересадку генетически модифицированного сердца свиньи. Его зовут Лоуренс Фосетт, ему 58 лет, операцию, как и в первом случае, в январе 2022 года, провели в медицинском центре Университета Мэриленда в Балтиморе силами той же самой хирургической бригады.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хирурги готовят генетически модифицированное сердце свиньи в лаборатории ксенотрансплантации Медицинской школы Университета Мэриленда, 20 сентября 2023 года

Хирурги готовят генетически модифицированное сердце свиньи в лаборатории ксенотрансплантации Медицинской школы Университета Мэриленда, 20 сентября 2023 года



Непосредственно трансплантацию сделал хирург Бартли Гриффит, тот же самый, кто пересаживал и первое свиное сердце. «Мы снова предложили умирающему больному воспользоваться шансом прожить подольше. Мы благодарны мистеру Фосетту за его храбрость, за то, что он был готов помочь человечеству расширить возможности медицины,— прокомментировал операцию Гриффит.— Надеемся, что Лоуренс скоро вернется домой, к любящей жене, к семье, с которой он сможет провести еще много времени».

Фосетт не мог претендовать на человеческое донорское сердце: возраст и состояние организм делали его шансы пережить операцию не слишком высокими. «Это была моя единственная надежда — свиное сердце,— говорил он за несколько дней до операции,— доктор Гриффит, его сотрудники… они невероятные люди, но с того момента, как я согласился на операцию, никто из нас ничего не знает. Но у меня появился шанс!»

Жена Лоуренса Энн не питает иллюзий: «Мы ничего не ждем. Мы просто хотим еще побыть с ним. Знаете, просто посидеть вместе на крыльце, кофе попить». У Энн и Лоуренса двое взрослых детей, он ветеран военно-морского флота США, после выхода на военную пенсию работал лаборантом в Национальном институте здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лоуренс Фосетт за несколько дней до того, как ему сделали историческую трансплантацию генетически модифицированного сердца свиньи.

Лоуренс Фосетт за несколько дней до того, как ему сделали историческую трансплантацию генетически модифицированного сердца свиньи.



После операции Фосетт дышит самостоятельно, он не подключен ни к каким устройствам жизнеобеспечения. Управление контроля качества продуктов питания и медикаментов (FDA) одобрило ксенотрансплантат по специальной процедуре. Она называется «Разовое использование нового медицинского средства в экспериментальных целях для безнадежного больного».

FDA относительно легко согласилось на повторный эксперимент с генетически модифицированным свиным сердцем: во-первых, один такой случай уже был и послеоперационное течение жизни пациента — увы, короткое — не вызвало никаких серьезных сомнений; а во-вторых, за год и девять месяцев, прошедших с первой операции, у команды исследователей появилось много новых данных, которые свидетельствуют в пользу ксенотрансплантации.

Как и в прошлый раз, генетически модифицированное сердце свиньи было предоставлено хирургам «дочкой» крупной медико-технологической компании United Therapeutics Corp. Она называется Revivicor, базируется в Блэксбурге, штат Виргиния, и занимается созданием ксенотрансплантатов на деньги материнской компании. Только на тестирование генетически модифицированных свиных сердец на бабуинах компания потратила 22 млн долларов.

Сердце для Фосетта было изъято из свиньи в день операции. Свинья погибла. С рождения в ее генотипе было проведено десять изменений: четыре гена отключено, шесть человеческих добавлены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бартли П. Гриффит, доктор медицинских наук (в центре), во время операции по ксенотрансплантации модифицированного сердца свиньи Лоуренсу Фаусетту в Медицинском центре Университета Мэриленда, 20 сентября 2023 года Следующая фотография 1 / 3 Бартли П. Гриффит, доктор медицинских наук (в центре), во время операции по ксенотрансплантации модифицированного сердца свиньи Лоуренсу Фаусетту в Медицинском центре Университета Мэриленда, 20 сентября 2023 года

Фосетт получает обычные для пациентов после трансплантации иммуносупрессоры, но это не все. Ему назначен также новый, экспериментальный препарат — это антитело, блокирующее активизацию иммунной системы.

Дэвид Беннетт, первый пациент, которому пересадили свиное сердце, умер от сердечной недостаточности. Его смерть, вероятно, стала следствием критически плохого состояния организма еще до операции. Но свиной ксенотрансплантат все два месяца жизни Беннетта между операцией и смертью работал без сбоев.

Хирурги, прежде чем решиться пересаживать свиное сердце человеку, пять лет тренировались на приматах.

По материалам сообщения.

Ольга Грибова