На политолога Преображенского составлен протокол за отсутствие маркировки иноагента

Симоновский районный суд Москвы зарегистрировал административное дело в отношении политолога Ивана Преображенского (признан иностранным агентом). На карточку в базе суда обратила внимание «Медиазона» (признана иностранным агентом).

Политологу вменяют распространение материалов без маркировки «иностранного агента» (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). О каких публикациях идет речь, неизвестно.

Министерство юстиции объявило Ивана Преображенского иностранным агентом 5 мая. По данным ведомства, он распространял материалы иноагентов и негативную информацию о деятельности российских властей, выступал против спецоперации, участвовал в митингах.

Лусине Баласян