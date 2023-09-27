Зеленский назначил внештатным советником футболиста Андрея Шевченко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении на должность внештатного советника бывшего футболиста и тренера национальной сборной Андрея Шевченко. Указ опубликован на сайте офиса украинского президента.

Андрей Шевченко играл нападающим за киевское «Динамо», итальянский «Милан» и английский «Челси». С июля 2016 по август 2021 был тренером сборной Украины. В феврале 2022 года он покинул итальянский клуб «Дженоа».

Лусине Баласян