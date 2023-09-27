Что происходит в мире компонентов

По словам замглавы Минпромторга Василия Шпака, чьи слова приводятся в телеграм-канале ведомства, основная проблематика развития технологий ИИ — дефицит собственного аппаратного обеспечения. К настоящему времени организована разработка и производство рабочих станций, серверов для ИИ на основе отечественной ЭКБ, отметил чиновник. Субсидии ведомства позволили создать комплект программных средств для разработки нейронных систем, многоядерную систему-на-кристалле для робототехники. Поддержана разработка и организация серийного производства программно-аппаратных комплексов для построения систем технического зрения.

В свою очередь, говоря о закупках компонентной базы для суперкомпьютеров, исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский замечает, что на микросхемах не написано, что они для ИИ. Кроме того, поставки графических, сигнальных процессоров и программируемых логических интегральных схем ограничены санкциями — их можно привезти, но доступ к технической поддержке будет закрыт, говорит эксперт. По его мнению, при ограниченном предложении льготное кредитование приведет к повышению цен, но не ускорит внедрение технологий.

Венера Петрова