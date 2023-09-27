Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит в мире компонентов

По словам замглавы Минпромторга Василия Шпака, чьи слова приводятся в телеграм-канале ведомства, основная проблематика развития технологий ИИ — дефицит собственного аппаратного обеспечения. К настоящему времени организована разработка и производство рабочих станций, серверов для ИИ на основе отечественной ЭКБ, отметил чиновник. Субсидии ведомства позволили создать комплект программных средств для разработки нейронных систем, многоядерную систему-на-кристалле для робототехники. Поддержана разработка и организация серийного производства программно-аппаратных комплексов для построения систем технического зрения.

В свою очередь, говоря о закупках компонентной базы для суперкомпьютеров, исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский замечает, что на микросхемах не написано, что они для ИИ. Кроме того, поставки графических, сигнальных процессоров и программируемых логических интегральных схем ограничены санкциями — их можно привезти, но доступ к технической поддержке будет закрыт, говорит эксперт. По его мнению, при ограниченном предложении льготное кредитование приведет к повышению цен, но не ускорит внедрение технологий.

Венера Петрова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...