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Покупки преодолели кризис

Розничные продажи в Татарстане превысили досанкционный период

Потребительский рынок Татарстана восстановился до уровня досанкционного 2021 года. Сейчас жители республики покупают товаров и услуг на 11,5% больше, чем два года тому назад. Восстановление активности граждан идет быстрее, чем в среднем по РФ. Эксперты заявляют об «опережающих темпах развития экономики республики в целом».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Татарстане по итогам июля 2023 года оборот розничной торговли оказался на 11,5% больше, чем за аналогичный месяц досанкционного 2021 года. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которая проанализировала данные Росстата. Если сравнивать с июлем прошлого года, то торговый оборот в республике вырос на 14,8%.

Восстановление потребительской активности в Татарстане идет более быстрыми темпами, чем в целом по РФ. Так в России оборот розничной торговли в июле 2023 года превысил показатель досанкционного 2021 года лишь на 1,2% (с учетом инфляции). «Возвращению потребления на уровень двухлетней давности, когда россияне активно тратили деньги после преодоления коронакризиса, способствовали рост доходов населения и постепенный отказ от сберегательной модели поведения, характерной для 2022 года»,— говорится в исследовании.

Самый большой рост розничной торговли наблюдался в Ингушетии (на 33,3% к июлю 2021 года), Кабардино-Балкарии (+26,4%), Ямало-Ненецком автономном округе (+24,7%), Тюменской области (+21,8%), Чукотском автономном округе (+18,2%) и Мордовии (+16,9%). В то же время почти в половине регионов РФ продажи потребительских товаров не восстановились до уровня 2021 года. В их числе Севастополь (–16,1%), Астраханская область (–11,3%), Крым (–10,7%), Карачаево-Черкесия (–10,4%), Брянская область (–9,1%) и даже Москва (-4,8%).

Напомним, спад розничных продаж начался в апреле 2022 года на фоне санкционного кризиса и перехода населения в режим экономии. Обороты розницы сокращались в годовом выражении 12 месяцев подряд. В апреле 2023 года они начали расти. Относительно докризисного периода продажи товаров восстановились лишь в июне.

В результате по итогам 2022 года оборот розничной торговли в Татарстане сократился на 3,1% — до 1,22 трлн руб. В апреле–июне падение составляло 7,7%. В третьем квартале сокращение удалось значительно снизить, но в октябре, после объявления мобилизации, жители Татарстана стали снова экономить. По итогам 2023 года власти ожидают, что оборот розничной торговли в Татарстане увеличится на 5,8%, до 1,31 трлн руб.

По данным FinExpertiza, в регионах с высоким ростом розницы увеличение доходов населения было сильнее, чем в среднем по стране. «В целом доходы россиян ускорили рост благодаря увеличению заработных плат на фоне кадрового дефицита и повышению социальных выплат»,— отмечается в исследовании. При этом часть регионов, где товарооборот превысил докризисный уровень, относится к небогатым субъектам РФ, в которых рост благосостояния граждан во многом связан с эффектом низкой базы. Другая же часть — индустриально развитые регионы, где росту доходов способствовало увеличение промышленного производства.

«Рост розничной торговли в июле 2023 года можно объяснить опережающими темпами развития экономики республики в целом и хорошими общими результатами в рознице за полугодие»,— говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Он отмечает, что сравнение более прогрессивных регионов РФ с остальными «не совсем целесообразно», поскольку для последних характерно «более медленное восстановление после шоков пандемии и введенных санкций», а также из-за их «экономических особенностей». «Какие-то особые группы товаров и услуг, которые популярны у жителей республики, я бы выделять не стал. Полагаю, просто здесь экономически активное население имеет более широкий круг потребностей и он обновляется активнее, поэтому и покупательская способность за счет более высокого уровня доходов находится на высоком уровне. Полагаю, что наибольшую лепту тут могла внести и онлайн-торговля, которая в Татарстане также развивается опережающими темпами»,— заключает эксперт.

Кирилл Антонов

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