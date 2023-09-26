Беспроцентная поддержка

Депутат законодательного собрания Ульяновской области от партии «Единая Россия», ассистент главы региона Алексея Русских Роман Гучкин выступил в суде в качестве свидетеля защиты по уголовному делу Сергея Куркова, бенефициара группы компаний «Альянс Клиник». Предпринимателя обвиняют в передаче 2 млн руб. взятки министру здравоохранения Александру Гашкову 1 июля 2022 года за получение госконтрактов на поставку медоборудования. Кроме того, следствие считает, что бизнесмен дополнительно пообещал Роману Гучкину 15% от прибыли, которые принесут указанные господряды. В суде Роман Гучкин заявил, что ни о каких процентах речь не шла, с Сергеем Курковым, как и с другими представителями бизнеса, обсуждался лишь сбор помощи для нужд СВО. Сергей Курков не признал вины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат заявил в суде, что с Сергеем Курковым обсуждалась только посильная помощь для бойцов СВО

Фото: Русское географическое общество Депутат заявил в суде, что с Сергеем Курковым обсуждалась только посильная помощь для бойцов СВО

Фото: Русское географическое общество

В рамках уголовного дела о передаче взятки бизнесменом Сергеем Курковым министру здравоохранения региона Александру Гашкову (ч. 5 ст. 291 УК РФ) 25 сентября в Ленинском районном суде Ульяновска был допрошен депутат законодательного собрания Ульяновской области от партии «Единая Россия», ассистент губернатора Алексея Русских Роман Гучкин. По версии следствия, Сергей Курков передал министру здравоохранения региона 2 млн руб. за признание обоснованной закупки дорогостоящего медицинского оборудования для нужд ГУЗ «Барышская РБ» и ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» по предложенным бизнесменом техническим заданиям. Кроме того, по данным следствия, на встрече министра и бизнесмена якобы обсуждалась передача 15% от прибыли, которую бы принесли госконтракты, некому «папе» при посредничестве Романа Гучкина. По версии следствия, подозреваемый вручил министру незаконное вознаграждение 1 июля 2022 года. Александр Гашков в тот же день передал деньги сотрудникам регионального управления ФСБ, осуществлявшим оперативно-разыскные мероприятия. Спустя неделю Александр Гашков ушел в отставку по собственному желанию. Вместе с ним уволились первый замминистра Андрей Дадианов, заместитель министра Валерий Жоров и директор департамента развития здравоохранения Владимир Яин.

• Александр Гашков был назначен и.о. министра здравоохранения 15 июля 2021 года. До перехода в 2020 году в региональный минздрав медик три года возглавлял ГУЗ «Новоспасская районная больница».

Бенефициара ГК «Альянс Клиник» задержали 25 августа. Свою вину он не признал. Адвокат бизнесмена Андрей Киреев заявил, что в отношении его подзащитного была совершена провокация со стороны Александра Гашкова. Бизнесмен якобы мешал на госторгах компаниям из Читинской области, с которыми Гашков сотрудничал и которые участвовали в торгах на поставки медицинских изделий в Ульяновской области.

По словам адвоката, Сергей Курков действительно передал министру 2 млн руб., но эти деньги Александр Гашков просил в долг. Кроме того, по данным адвоката, министр якобы потребовал у бизнесмена «благодарность» для заместителя председателя правительства Ульяновской области Сергея Кучица. К даче незаконного вознаграждения через посредничество Гашкова предпринимателя якобы склонял и замминистра здравоохранения Андрея Дадианова, целью якобы был последующий шантаж вице-премьера.

Две недели назад в суде выступил другой свидетель Дмитрий Ульянов, гендиректор структуры ГК «Альянс Клиник» — ООО «Прайм-Мед Плюс», который подтвердил, что экс-министр просил деньги в долг. По данным следствия, господин Ульянов передал господину Гашкову флешку с техзаданием для госзакупки мед­оборудования.

Еще один свидетель — племянник подсудимого Юрий Курков, который, согласно версии следствия, готовил методичку для проведения госзакупок — заявил, что 15% от всей прибыли группы компаний бизнесмен планировал направить в благотворительный фонд для помощи бойцам СВО.Именно это, рассказал Юрий Курков, обсуждалось на встрече Сергея Куркова с Романом Гучкиным и Олегом Лобунцом, Героем России и советником губернатора по взаимодействию с ветеранскими организациями. Олег Лобунец подтвердил эту информацию в суде.

Во время опроса в суде Роман Гучкин заявил, что он не получал взяток от Сергея Куркова и не помнит, чтобы обсуждал с ним процент от прибыли, обсуждалась только посильная помощь бойцам СВО.Факт встречи свидетель отрицать не стал, но сказал, что не помнит детали, так как проводит встречи с большим количеством людей.

Со слов депутата, с господином Курковым он познакомился весной 2021 года на официальном мероприятии. «На фоне начала СВО начали поддерживать отношения. Была рабочая встреча с представителями предприятий, которых проинформировали о том, что по возможности нужно заниматься благотворительностью и гуманитарной помощью. Был создан спецсчет, и очень большое количество сознательных граждан работали с этим фондом»,— рассказал парламентарий в суде. Прокурор напомнил Роману Гучкину, что на аудиозаписи, имеющейся у следствия, звучит информация, что через него якобы передавались «откаты». Депутат заксобрания ответил, что это не так. На вопрос о том, как часто депутат общался с Сергеем Курковым, Роман Гучкин ответил, что отношения были рабочего характера, но общение было нечастым.

Независимый юрист, почетный адвокат РФ Людмила Мороз на просьбу корреспондента «Ъ» оценить влияние показаний свидетеля Гучкина на ход суда пояснила, что большее значение имеет то, какие показания свидетель дал на этапе предварительного следствия: «К началу суда, когда эмоции стихают, в некоторых случаях свидетели меняют позицию, а в суде в первую очередь учитываются показания „по горячим следам“. К тому же имеет значение, опровергаются ли слова человека другими свидетелями».

Как рассказал «Ъ» адвокат Сергея Куркова Андрей Киреев, на этапе предварительного следствия Гучкин дал те же самые показания. Андрей Киреев отметил, что впервые Роман Гучкин был допрошен весной 2023 года, спустя 9 месяцев после задержания Куркова. «За это время, конечно, можно забыть подробности встречи»,— считает адвокат.

За несколько недель до задержания Сергея Куркова сотрудниками УФСБ были задержаны советник губернатора Ульяновской области Алексея Русских Игорь Эдель вместе со своим помощником Дмитрием Смирновым и глава Димитровграда Андрей Большаков. Губернатор Алексей Русских вскоре заявил, что мэр Большаков лишится поста из-за утраты доверия. Позже был уволен и Игорь Эдель. Андрей Большаков и Игорь Эдель обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), по ходатайству следствия обоим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщили «Ъ» источники, арестованные экс-чиновники обвиняются в получении взятки от руководителя ООО «ТСК Волга» за общее покровительство в осуществлении коммерческой деятельности, в том числе при заключении и исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных работ в Димитровграде, однако оперативная разработка в отношении экс-мэра обвиняемого была начата еще при выяснении обстоятельств хищения бюджетных средств при восстановлении соцобъектов в Луганской области.

Евгений Чернов