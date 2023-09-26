В Липецкой области до суда дошло дело против восьми «Свидетелей Иеговы»

Управление Следственного комитета России по Липецкой области сообщило о завершении расследования уголовного дела против восьми организаторов и участников запрещенной в России и признанной экстремистской религиозной организации «Свидетелей Иеговы». 39 томов материалов направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

По версии следствия, обвиняемые, зная о признании признании религиозной организации экстремистской, организовали работу ее отделения в городе Грязи. Они якобы проводили конспиративные собрания «с помощью сети "Интернет"», обучали новых сторонников на основании религиозной нетерпимости к представителям иных конфессий и пропагандировали превосходство своего учения над другими. Обвиняемые также изучали литературу, включенную в список экстремистских материалов и под видом пожертвований собирали деньги на материально-техническое оснащение организации. В ходе обысков у них дома сотрудники МВД, ФСБ и ОМОНа Росгвардии изъяли книги, брошюры с тезисами доктрины запрещенной религиозной идеологии, инструкции по конспиративным действиям и технику.

В зависимости от роли восьми фигурантам вменяется участие в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ) и ее финансирование (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Санкции вменяемых фигурантам статей предусматривают наказание вплоть до десяти лет лишения свободы. В последнее время суровые наказания «Свидетелям Иеговы» не выносились: два года назад старейшины липецкой ячейки организации Артур Нетреба, Виктор Бачурин и Александр Костров получили наказания до 300 тыс. руб. штрафа.

Как уточняют в Следственном комитете, обвиняемые не признают вину, но и не отрицают приверженность к запрещенной религиозной организации.

Сергей Толмачев

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