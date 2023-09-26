В Новороссийске 12 тысяч человек остались без воды из-за аварии на водоводе

В Новороссийске 11,9 тыс. человек остались без холодного водоснабжения из-за повреждения магистрального водовода во время земляных работ. Об этом сообщает Муниципальный центр управления города.

Повреждение водопровода произошло на улице Московской, 5. В ходе разрытия была задета труба ПНД диаметром 150 мм. Отключение воды произошло в 17:00. Ориентировочно подачу ресурса возобновят в 21:00.

В результате аварии без водоснабжения остались дома и объекты на 38 улицах, в том числе на части улиц Видова, Щорса, Фурманова, Клары Цеткин, Свободы, Интернациональной, Гладкова, Белорусской, Астраханской, Профсоюзной, Борисовской, Гастелло и других.

Анастасия Донскова

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