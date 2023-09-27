Карты, деньги, рост просрочки

Объем выдачи кредитных карт в Сибирском федеральном округе по итогам первого полугоди 2023-го я вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего банками в этот период выдано потребителям почти 5 млн штук. Объем операций по ним также увеличился на 24%. Наибольшая динамика среди регионов Сибири наблюдается в Новосибирской области, где жителями оформлено кредитных карт на 93% больше, чем годом ранее. По словам экспертов, положительная динамика сохранится до конца года. Бум потребительского кредитования они связывают со стагнацией располагаемых доходов населения — в условиях высокой инфляции для поддержания привычного уровня жизни гражданам приходится залезать в долги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Активнее всего в Сибири кредитные карты оформляли новосибирцы — рост составил 93% к показателям прошлого года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Активнее всего в Сибири кредитные карты оформляли новосибирцы — рост составил 93% к показателям прошлого года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Сибирском федеральном округе (СФО) в первом полугодии 2023-го общее количество выданных населению кредитных карт достигло 46 млн единиц, что на 14% больше, чем в этот же период 2022-го (40 млн единиц). Всего с начала года по июнь в Сибири населением оформлено 5 млн кредитных карт, это на 23% больше, чем годом ранее (в 2022 году в период с января по июнь было выдано 4 млн карт), рассказали „Ъ-Сибирь“ в Сибирском ГУ Банка России.

Объем операций по этим картам в 2023 году также увеличился на 24%. Выросла и доля операций с использованием кредитных карт в общем объеме — с 3,7% до 4,2%.

В Новосибирской области при этом отмечаются более высокие темпы роста, чем в остальных регионах России: +93% с января по июль 2023-го по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Рост выдач кредитных карт в большинстве регионов России в среднем составил за этот период 73%. Наиболее результативным по выдачам был период с марта по май (в среднем прирост в эти месяцы составил около 97% по сравнению с прошлым годом), подсчитали в Росбанке. В Новосибирской области также наблюдается тенденция к увеличению доли цифровых карт по отношению к пластиковым: рост по итогам первого квартала 2023-го, составил 3% — до 89%.

Размер средней суммы запрашиваемых клиентами лимитов по кредитной карте в Новосибирской области с января по август 2023-го вырос на 47%. «Это можно объяснить изменением цен на товары и услуги»,— рассказал директор территориального офиса Росбанка в Новосибирске Евгений Рузавин.

При этом клиенты становятся более финансово грамотными, используют возможности получать кешбэк по кредитным картам и стараются не нарушать сроки льготного периода — в этом случае кредитная карта выполняет роль запасного кошелька. «Доля таких пользователей выросла в 2023 году по сравнению с прошлым и составляет не менее 30–40%»,— рассказала руководитель центра кредитных карт Росбанка Наталья Зубенко. Кредитные карты, в отличие от кредитов и других займов, позволяют при условии погашения задолженности в льготный период обойтись без процентов, говорят в финансовом маркетплейсе «Сравни»: «Мы видим продолжающийся рост интереса к кредитным картам в сентябре».

С начала года портфель кредитных карт ВТБ также демонстрирует рост на 9%, и до конца года он может увеличиться еще на 14%. «Тренд 2022 года на рост объемов использования кредитных карт продолжается и в этом году. 30% россиян-держателей кредиток оплачивают ими покупки несколько раз в месяц, 23% — несколько раз в неделю, 8% — используют каждый день. Такие карты выгодны для совершения крупных покупок, они стали инструментом грамотного управления семейным бюджетом»,— отметил руководитель департамента кредитного розничного бизнеса Тимур Смирнов.

Эксперты сообщают, что динамика объема операций по кредитным картам по итогам первого полугодия 2023-го оказалась сопоставима с динамикой остальных розничных продуктов.

В целом кредитный портфель физлиц Сибирского федерального округа по итогам первого полугодия 2023-го составил 3,3 млрд руб., что на 19% больше аналогичного периода прошлого года.

По мнению аналитика «Финама» Игоря Додонова, наблюдающийся в последние месяцы бум потребительского кредитования можно объяснить рядом факторов. Прежде всего, это фактическая стагнация располагаемых доходов населения в условиях высокой инфляции, когда для поддержания привычного уровня жизни гражданам приходится залезать в долги. На это мог наложиться сезонный фактор, поскольку летом люди берут отпуска, занимаются ремонтом в квартире или на даче, совершают туристические поездки и т.п.

С ростом объемов выдачи кредитных карт эксперты наблюдают увеличение просрочки. Так, согласно данным ID Collect, в Новосибирской области к сентябрю 2023-го средний размер проблемных кредитов в сегменте кредитных карт вырос на 4,2%. По данным БКИ «Скоринг бюро», в целом по России по итогам мая 2023-го уровень просрочки по кредитным картам достиг исторического максимума, составив 225 млрд руб., или 12% от портфеля. В количественном выражении просрочено 6% от всех выданных кредитных карт, это максимум с октября прошлого года.

Это новая ситуация для рынка кредитных карт, отмечает гендиректор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин. «Вслед за ней можно предположить, что банки могут начать корректировать свои кредитные политики, и в первую очередь это коснется массового сегмента, в котором и наблюдается подобный дисбаланс»,— комментирует ситуацию эксперт. Впрочем, снижения выдачи кредитных карт эксперты не прогнозируют, на фоне роста стоимости товаров и услуг они продолжат пользоваться популярностью.

Лолита Белова