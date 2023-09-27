Ретроспективный отказ

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в иске краевому департаменту имущественных отношений к ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта „Роза Хутор“» об изменении договора аренды земельного участка. В 2016 году в границы территории курорта «Роза Хутор» площадью 5 тыс. кв. м частично вошла игорная зона «Красная Поляна». Уполномоченным органом по управлению игорной зоной стал региональный департамент, который спустя два года потребовал изменить договор аренды земли ретроспективно, чтобы произвести перерасчет оплаты арендованного коммерческой структурой участка. О какой именно сумме идет речь — в материалах дела не говорится. Юристы полагают, что департамент может рассчитывать на перерасчет задолженности только после признания договора аренды недействительным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кубанские власти требуют пересчитать задним числом аренду участка земли в Розе Хутор, отошедшего под казино

Фото: Ирина Сизова Кубанские власти требуют пересчитать задним числом аренду участка земли в Розе Хутор, отошедшего под казино

Фото: Ирина Сизова

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Краснодарского края об отказе в иске департаменту имущественных отношений Кубани к ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта „Роза Хутор“». Истец требовал изменить договор аренды «Роза Хутором» земельного участка, в границы которого в 2016 году вошла игорная зона «Красная Поляна». Департамент просил суд изменить ретроспективно размер аренды — с момента создания игорной зоны.

Департамент обратился в суд с заявлением об изменении договора аренды земельного участка в мае 2018 года. Речь идет о территории общей площадью 5 тыс. кв. м в Краснополянском лесничестве (квартал 21, 42). Договор аренды, который департамент потребовал изменить, был заключен изначально 21 февраля 2006 года с Сочинским нацпарком. Однако соглашением сторон в 2010 году арендодатель участка был заменен на Российскую Федерацию в лице регионального Росимущества.

На спорной территории расположены гостиничные комплексы на 1025 номеров, апарт-отели на 394 апартамента, горнолыжные трассы, плато Роза Хутор.

10 августа 2016 года распоряжением правительства РФ в Адлерском районе Сочи была создана игорная зона «Красная поляна» общей площадью 165 тыс. кв. м. Часть территории игорной зоны попала в спорный участок, арендованный «Розой Хутором». Вид разрешенного использования земли — «развлечения».

Со дня принятия правительством РФ решения о создании игорной зоны «Красная Поляна» к департаменту перешли права и обязанности арендодателя участков, входящих в границы данной зоны

Согласно ФЗ-244 («О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»), права арендодателя земельных участков, входящих в границы игорной зоны «Красная поляна», переходят к органу управления игорной зоной. Уполномоченным органом по управлению игорной зоной на Кубани стал департамент имущественных отношений края.

В собственность Краснодарского края спорный участок был переведен в апреле 2018 года, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости. Соответственно, как указывает истец, договор аренды, который ранее был заключен между ООО «Роза Хутор» и территориальным управлением Росимущества, вступил в противоречие с действующим законодательством.

Департамент в исковом заявлении просил суд не только внести изменения в договор текущей датой, но и изменить договор ретроспективно, произвести перерасчет задолженности с 2016 года и включить это условие в договор. О какой сумме долга курорта перед департаментом идет речь — в материалах дела не говорится. В ведомстве оперативно не смогли ответить на запрос «Ъ-Кубань». Ответчик признал требования департамента об изменении договора на будущее, но возражал против ретроспективного изменения.

Также истец посчитал, что Росимущество не является ни лицом управомоченным на сдачу земельного участка в аренду, ни его собственником. С созданием игорной зоны, как отмечает департамент, изменился вид разрешенного использования земельного участка, а соответственно и размер арендной платы.

«Произведенный департаментом расчет размера арендной платы на основании порядка за прошедший период на требование включить указанный расчет в договор аренды в судебном порядке является необоснованным», — говорится в решении суда Арбитражного суда края.

В обоснование исковых требований департамент указывает на то, что со дня принятия правительством РФ решения о создании игорной зоны «Красная Поляна» к департаменту перешли права и обязанности арендодателя земельных участков, входящих в границы игорной зоны «Красная Поляна».

Краевой арбитраж утвердил размер годовой арендной платы в размере 15% от рыночной стоимости земельного участка (82,7 млн руб.) — 12,4 млн руб.

«В части, касающейся изменения размера арендной платы суд отказал правомерно, поскольку требование о внесении изменения в условия договора не могут распространяться на прошлое. На перерасчет задолженности департамент может рассчитывать только после признания договора аренды недействительным в суде», — прокомментировал адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

Тат Гаспарян

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