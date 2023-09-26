«УМК-Сталь» подала в суд на Уралвагонзавод из-за долга в 39,7 млн рублей

ООО «УМК-Сталь» подала иск в Арбитражный суд Свердловской области на Уралвагонзавод о взыскании долга за неоплаченную продукцию в размере 37,1 млн руб. и неустойку в 2,6 млн.

Заявление поступило в суд 18 сентября, предварительное слушание пройдет 16 октября.

Компания «УМК-Сталь» находится в Верхней Пышме. Управляет двумя производственными активами черной металлургии: Надеждинским металлургическим заводом и МЗ «Электросталь Тюмени». Ранее входила в структуру Уральской горно-металлургической компании (УГМК). В 2019 году «УМК-Сталь» зарегистрировала свой товарный знак.

Уралвагонзавод — крупнейший в России разработчик и производитель бронетанкового вооружения, техники и грузового подвижного состава. Головное предприятие расположено в Нижнем Тагиле. Концерн входит в госкорпорацию «Ростех».

Ева Коршунова

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