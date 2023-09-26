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На Кубани губернаторскую стипендию увеличат до 10 тысяч рублей

Размер губернаторской стипендии на Кубани хотят увеличить до 10 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Стипендию получают студенты вузов и других учебных заведений, которые участвуют в волонтерской деятельности, являются лидерами общественных движений и авторами проектов в сфере государственной молодежной политики.

«Стандарт обучения в кубанских вузах высок, одаренных студентов поощряем за успешную учебу. Сосредоточиться на получении знаний помогает специальная молодежная стипендия»,— отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что край остро нуждается в молодых специалистах, таких как ученые, врачи и учителя, специалисты в фармакологии и IT-cфере.

Анастасия Донскова

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