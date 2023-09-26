Почти половина работающих россиян — 39 млн человек — сталкивались с профессиональным выгоранием. А сейчас через это проходят 13 млн граждан (15% всех сотрудников в стране), подсчитали в аналитическом центре НАФИ и фонде «Росконгресс». С результатами исследования ознакомился РБК. Сообщается, что чаще всего выгорают госслужащие, специалисты в сфере образования и добычи полезных ископаемых. Наиболее остро стоит проблема у руководителей среднего звена и людей с опытом работы от 11 до 15 лет, а также квалифицированных специалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Главной причиной опрошенные называют постоянный стресс и нервное напряжение на работе, такой ответ дали 42% респондентов. Кроме того, среди факторов — неадекватная оценка результатов труда и несоответствие зарплаты затраченным силам.

“Ъ FM” пообщался с бизнесменами из разных сфер и выяснил, что они делают с выгоревшими кадрами.

Основатель компании Alternative Technology Future Эдгар Григорян: «Большинство современных коучей рассказывают в социальных сетях, что не надо выгорать, и если вдруг работа начинает тебя напрягать, то следует сразу с нее уходить. Конечно же, от монотонности устанет любой человек, и его эффективность сильно упадет. Требуется разнообразие процесса. К нам часто подходят сотрудники, которые так и говорят: "Я выгораю на этом направлении работы". Тут надо давать человеку другие задачи. Средний срок от начала работы сотрудника до первых жалоб на выгорание — полгода». Председатель Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев: «Да, выгорание у сотрудников случается. И я думаю, что это больше даже зависит не от обстановки на работе, а от ситуации в семье. Что мы с этим делаем? Стараемся поддержать теми методами, которые доступны: материальное стимулирование, какие-то корпоративы. Что касается нашей профессии, то она связана с людьми, все время в споре, все время на одной или другой стороне». Председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский: «Мы в составе руководителей пытаемся оценить обстановку на основе прогнозов Сбербанка, ЦБ и Минэкономразвития, описать текущий день и на основе этого спроектировать перспективы будущего развития организации. Когда таковые есть, то и сотрудники сами могут оценить свое будущее. Благодаря этому процесс выгорания минимизируется».

Каждый пятый опрошенный называет причиной выгорания переработки и конфликты с коллегами или руководством. Также 20% респондентов пожаловались на отсутствие видимых результатов работы. Реже всего отмечали невозможность карьерного роста, неудобный график и штрафы за опоздания.

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