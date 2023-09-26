Российский бизнес финской Ponsse купил «Бизон» с Дальнего Востока

Финский производитель лесозаготовительных машин Ponsse завершил сделку по продаже своего бизнеса в России, продав, в том числе, свои площадки в Ленинградской области, стало известно 47news.

Покупателем ООО «Понссе» и ООО «Понссе-Центр», зарегистрированных в Горелово, стала российская компания «Бизон» из Хабаровска. Ее владелец — Алексей Воронкевич, он более 15 лет занимается розничными продажами техники Ponsse на Дальнем Востоке.

В Ленинградской области у финской компании было две площадки: в промзоне на юге Горелово в Ломоносовском районе располагался учебно-сервисный центр, в Тихвине работала сервисная станция. Другие сервисные центры Ponsse находились в Тихвине, Томске, Питкяранте и Сегеже. В России работало более 2 тыс. лесозаготовительных машин Ponsse.

Экспорт в Россию финская компания остановила в марте 2022 года, а в июне сообщила, что продаст свой российский бизнес местной компании. Сумма сделки не называлась.

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