«Яндекс Погода»: 27 сентября в Черноземье будет преимущественно малооблачно до +26°

В среду, 27 сентября, в Черноземье ожидается преимущественно малооблачная погода. Среднесуточная температура составит от +21° до +26°. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет в Белгородской области, где ожидается ясная погода и температура +26°. В Воронежской области прогнозируется такая же погода, но воздух прогреется только до +23°.

В остальных регионах Черноземья будет малооблачно при температуре +21°…+23°.

Алина Морозова

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